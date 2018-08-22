Нужен опытный верстальщик для верстки адаптивного сайта с использованием методологии BEM Требуется ответственный исполнитель, который не пропадет через 3 дня и не будет компостировать мозги. Сроки исполнения до 10 дней. Бюджет хороший обсуждаем. ...
Верстка сайта
Кроссбраузерно. Верстка адаптивная.
js на jQuery. Во вложении более подробные требования к верстке.
Предпочтение отдаётся фрилансерам с портфолио и отзывами.
Джепеги -- https://yadi.sk/d/wgP8FXrD3a5Kw8
важно! верстка должна быть адаптивной, внешний вид на мобильных
устройствах главной по макету, а внутренних (их областей контента) на
вкус верстальщика (какие элементы нужно дорисовать -- пишите, дорисуем).
Выбранному исполнителю предоставлю psd.
Указывайте вашу цену и сроки.
!!!!! Во вложении все требования к верстке. Их буду проверять.
Также тест google page speed для мобильных и десктопов должен быть в зелёной зоне.
Выбранный исполнитель
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