Нужен опытный верстальщик для верстки адаптивного сайта с использованием методологии BEM Требуется ответственный исполнитель, который не пропадет через 3 дня и не будет компостировать мозги. Сроки исполнения до 10 дней. Бюджет хороший обсуждаем. ...
Сделать микроразметку на сайте
Нужно сделать грамотную микроразметку на сайте.
Нужен человек, который разбирается во всех нюансах. Тех, кто знает её поверхностно - просьба не обращаться :)
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