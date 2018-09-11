Требуется сверстать лендинг и посадить на wordpress есть только psd и исходники фотографии
Верстка адаптивного макета по BEM (Sketch)
Нужен опытный верстальщик для верстки адаптивного сайта с использованием методологии BEM
Требуется ответственный исполнитель, который не пропадет через 3 дня и не будет компостировать мозги. Сроки исполнения до 10 дней. Бюджет хороший обсуждаем. (Примерно 700-1000$)
Требования:
Кроссбраузерность (Все современные браузеры)
Корректная работа при вбивании реального текста, надёжность вёрстки
CSS может быть написан с использованием препроцессоров.
Условие необязательное, но обязательно чтобы стили не состояли из одного файла, а были логически разделены. По идеологии BEM - Блок -> отдельный css файл
Cемантичность. Отсутствие глупостей в html и css, единообразие, аккуратность
Макет покажу потенциальному исполнителю.
Всего где-то 10-12 страниц.
Без портфолио, просьба не писать.
Будет плюсом, если есть портфолио на гите.
Выбранный исполнитель
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