Верстка адаптивного макета по BEM (Sketch)

Нужен опытный верстальщик для верстки адаптивного сайта с использованием методологии BEM

Требуется ответственный исполнитель, который не пропадет через 3 дня и не будет компостировать мозги. Сроки исполнения до 10 дней. Бюджет хороший обсуждаем. (Примерно 700-1000$)

Требования:

﻿Кроссбраузерность (Все современные браузеры)

﻿Корректная работа при вбивании реального текста, надёжность вёрстки

CSS может быть написан с использованием препроцессоров.

Условие необязательное, но обязательно чтобы стили не состояли из одного файла, а были логически разделены. По ﻿идеологии BEM - Блок -> отдельный css файл

Cемантичность. Отсутствие глупостей в html и css, единообразие, аккуратность

Макет покажу потенциальному исполнителю.

Всего где-то 10-12 страниц.

﻿Без портфолио, просьба не писать.

Будет плюсом, если есть портфолио на гите.