Верстка адаптивного макета по BEM (Sketch)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок254 просмотра

Нужен опытный верстальщик для верстки адаптивного сайта с использованием методологии BEM

Требуется ответственный исполнитель, который не пропадет через 3 дня и не будет компостировать мозги. Сроки исполнения до 10 дней. Бюджет хороший обсуждаем. (Примерно 700-1000$) 

Требования:

﻿Кроссбраузерность (Все современные браузеры)

﻿Корректная работа при вбивании реального текста, надёжность вёрстки

CSS может быть написан с использованием препроцессоров. 

Условие необязательное, но обязательно чтобы стили не состояли из одного файла, а были логически разделены. По ﻿идеологии BEM - Блок -> отдельный css файл

Cемантичность. Отсутствие глупостей в html и css, единообразие, аккуратность

Макет покажу потенциальному исполнителю.

Всего где-то 10-12 страниц.

﻿Без портфолио, просьба не писать.

Будет плюсом, если есть портфолио на гите.

CSSHTMLSketch
7 лет назад
webfln
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

stas_goshovsky
29 лет
11 лет в сервисе
Был
22 дня назад
7 лет назад
$940
28 дней
Ответственный исполнитель, прислушивается к требованием - работа понравилась.
Интересный, не шаблонный проект, который требует нестандартных решений и подходов, а также позволяет пополнить свою «копилку знаний» новыми фишками верстки. Качественный и приятный в работе макет, четкое ТЗ, а также постоянный диалог очень способствуют качественному результату. Буду рад работать с Владимиром в будущем.

Заявки фрилансеров

stas_goshovsky
29 лет
11 лет в сервисе
Был
22 дня назад
7 лет назад