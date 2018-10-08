Сверстать лендинг на wordpress

$90
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен51 заявка470 просмотров

Требуется сверстать лендинг и посадить на wordpress

есть только psd и исходники фотографии

WordPress
7 лет назад
teremo4ek
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

ivandobychin
Иван 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$90
7 дней
Escrow
Иван профессионально подошел в выполнению задания. Во всех смыслах! За что огромное спасибо!) Сверстал сайт, а также реализовал интеграцию с wordpress, превзойдя все ожидания) еще раз спасибо, будем работать по другим проектам.
Отличный клиент - хорошая постановка задачи, мгновенная оплата - настоятельно рекомендую!

Заявки фрилансеров

ivandobychin
Иван 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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