Добрый день!

Задача: Сверстать 3 блока и выполнить рекомендации Google Page Speed

Дано: PSD макеты Deskop и мобильной версии сайта + техническое задание с примерами

Кто нужен: Верстальщик, со знанием JS (JS на уровне адаптации готовых скриптов)

Задача обсуждается только в скайпе.

При запросе в скайп - пожалуйста, направьте:

1. Ссылку на ваш профиль на FL или любой другой сервис

2. Имя и номер телефона для связи

3. Ставка/час, по которой вы работаете

4. 2-3 примера ваших работ в формате:

Ссылка на сайт, затраченное время, стоимость