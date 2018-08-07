Сверстать 3 блока и выполнить рекомендации Google Page Speed

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки173 просмотра

Добрый день! 

Задача: Сверстать 3 блока и выполнить рекомендации Google Page Speed

Дано: PSD макеты Deskop и мобильной версии сайта + техническое задание с примерами 

Кто нужен: Верстальщик, со знанием JS (JS на уровне адаптации готовых скриптов)

Задача обсуждается только в скайпе.

При запросе в скайп - пожалуйста, направьте:

1. Ссылку на ваш профиль на FL или любой другой сервис

2. Имя и номер телефона для связи

3. Ставка/час, по которой вы работаете

4. 2-3 примера ваших работ в формате:

Ссылка на сайт, затраченное время, стоимость

JavaScript
7 лет назад
xshagov
Иван 
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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