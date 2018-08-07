Необходимо переверстать сайт на Netcat - то есть главную страницу, вместе с шапкой и футером. Функционал при этом практически не меняется, меняется только внешний вид + какие-то блоки убираются, какие-то добавляются. Оплата желательно ...
Сверстать 3 блока и выполнить рекомендации Google Page Speed
Добрый день!
Задача: Сверстать 3 блока и выполнить рекомендации Google Page Speed
Дано: PSD макеты Deskop и мобильной версии сайта + техническое задание с примерами
Кто нужен: Верстальщик, со знанием JS (JS на уровне адаптации готовых скриптов)
Задача обсуждается только в скайпе.
При запросе в скайп - пожалуйста, направьте:
1. Ссылку на ваш профиль на FL или любой другой сервис
2. Имя и номер телефона для связи
3. Ставка/час, по которой вы работаете
4. 2-3 примера ваших работ в формате:
Ссылка на сайт, затраченное время, стоимость
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