Нужна верстка сайта, около 15 страниц.

Обязательно

- Опыт от 3 лет в верстке

- Знание JS на высоком уровне

- Чистый, понятный, качественный код

- Скайп

- Постоянство (дабы не искать для поправок нового)

Желательно

- Голосовая связь через скайп

- Кошелек вебмани, биткоин или пейпал как рассчет

Подробности

- Источник не является как стандартно шаблон фотошопа а машинная верстка или шаблон Adome Muse (на выбор)

- ТЗ нет, но за 5 минут могу описать

- Сайт будет динамичен по этому если у вас нет опыта как сделать верстку дабы потом при написании движка не пришлось переверстывать сайт не оставляйте заявку