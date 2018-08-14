Верстка сайта десктоп+моб

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен25 заявок288 просмотров

Сайт до 10 страниц, нужен адаптив

Указывайте, пожалуйста, цену и сроки

7 лет назад
drozdigor
Игорь 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

prixodik
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
7 лет назад
$65
1 день
Все отлично!
Все отлично, было приятно поработать.

Заявки фрилансеров

prixodik
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
7 лет назад

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