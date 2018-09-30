Сверстать на opencart 2.3

Приветствую!

Нужен специалист под opencart 2.3.

Дизайн в приложение, дизайн будет адаптивным.

Сборка уже стоит: http://salitel.kz + настроен импорт товаров. На сайте уже выводятся те рубрики, и товары которые будут.

Все страницы отрисованы, все приложил. Кажется много, но там большая часть это выпадащие списки, и скрытые вкладки как табы, выдающее меню.