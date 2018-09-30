Необходимо сверстать лендинг. Сроки до 08.08.2018 до 16:00 по Мск. Стоимость 1600 руб. Обязательно кроссбраузерно. Сайт должен иметь адаптивную верстку, и корректно отображаться на мобильных устройствах,планшетах, и компьютерах. ...
Сверстать на opencart 2.3
Приветствую!
Нужен специалист под opencart 2.3.
Дизайн в приложение, дизайн будет адаптивным.
Сборка уже стоит: http://salitel.kz + настроен импорт товаров. На сайте уже выводятся те рубрики, и товары которые будут.
Все страницы отрисованы, все приложил. Кажется много, но там большая часть это выпадащие списки, и скрытые вкладки как табы, выдающее меню.
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