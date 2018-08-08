Необходимо сверстать лендинг.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок229 просмотров

Необходимо сверстать лендинг. 

Сроки до 08.08.2018 до 16:00 по Мск. 

Стоимость 1600 руб. 

Обязательно кроссбраузерно. 

Сайт должен иметь адаптивную верстку, и корректно отображаться на мобильных устройствах,планшетах, и компьютерах.

Скорость загрузки обязательно должна быть не менее 70 по сервису. 

developers.google.com/spe... 

Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект. 

Подробности обсудим с кандидатами.

7 лет назад
Yasinskiy0730
Виктор 
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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