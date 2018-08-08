Необходимо сверстать лендинг.

Сроки до 08.08.2018 до 16:00 по Мск.

Стоимость 1600 руб.

Обязательно кроссбраузерно.

Сайт должен иметь адаптивную верстку, и корректно отображаться на мобильных устройствах,планшетах, и компьютерах.

Скорость загрузки обязательно должна быть не менее 70 по сервису.

developers.google.com/spe...

Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.

Подробности обсудим с кандидатами.