Адаптивная вёрстка интернет-магазина

Задача:

Необходимо сверстать интерфейс интернет-магазина:

1. Вёрстка должна быть статичная через viewport на 1140px (ширина контента). Необходимо будет проверить правильность работы viewport на реальных мобильных устройствах Android и iOS;

2. Верстака должна быть произведена по дизайну "пиксель в пиксель”, с допустимыми и обоснованными поправками на возможные технические ограничения;

3. Верстка должна быть кроссбраузерной: Chrome, Yandex, Safari, Opera, Firefox, IE 11, MS Edge (последние версии всех озвученных браузеров);

4. Верстка должна быть валидной по стандарту https://validator.w3.org (без ошибок).

Факт исполнения работ:

1. Сверстанный интерфейс, согласно указанным в ТЗ критериям;

2. Корректно работающий интерфейс, согласно указанным в ТЗ критериям (все элементы, включая все формы, во всех указанных браузерах);

3. Понятно откомментированный код, который бы позволил логически отделить свёрстанные блоки друг от друга;

4. Предоставленная заказчику папка со сверстанным рабочим проектом.