Есть работающий прототип сайта. Требуется его пересобрать и обеспечить корректную работу на всех устройствах. Фреймворк Laravel. Поэтапная постоплата. Пожалуйста, в отклике укажите скайп.
Сверстать макет
Здравствуйте
Есть сайт: http://origina lmeet. com/ удалите пробелы
Надо переделать главную страницу по макету (макет приложен жпг, псд есть)
Сохранить адаптив.
Желательно за 2 часа сделать.
Спасибо.
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