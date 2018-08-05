Верстка сайта с готовым дизайном+ натяжка на Drupal

Добрый день,

забота24 предлагает услуги в сфере 24 ч сиделок по уходу за престарелыми, ищет верстальщика+Drupal CMS для своего веб сайта.

Вёрстка главной страницы, подключение вёрстки к системе Drupal, создание структуры сайта

Вёрстка и программирование 10-11 страниц, дизайн детальной страницы вакансии, Отзывы перенести в отдельный раздел

все должны быть адаптивными. 2 Domain на русском и немецком. www.promedcura.de, www.zabota24.de, один дезайн,отличается только лого и техт

Вёрстка и программирование Анкеты онлайн, Форм которую можно заполнить онлайн форм с 4-5 страницами и выдаче в pdf per mail

Вёрстка и настройка форм обратной связи и шаблонов почтовых уведомлений, настройка защиты персональных данных

Настройка домена и почты сайта

Есть готовые материалы по дизайну, https://drive.google.com/drive/folders/1eUr_qvTGxphqT53kTtQ36dDLdhw4-Q-j?usp=sharing

Прошу хорошо ознакомиться с макетами и требованиями

кроссбраузерная верстка, адаптивный размер планшет 768, мобилка 320

должна работать отправка форм на email

Интеграция live Chat как jivosite или другие.

Video=Animationsfilm Integration

Download PDF Dokuments

Комментарии в программе на английском

Сайт должен быть быстрым и качественным PageSpeed Insights min. 85/100

Важно соблюдать сроки. 12-14 дней

Пожалуйста только серьёзные, профессиональные кандидаты с опытом работы!! С перспективой долгосрочной работы в будущем

Подключение SSL-сертификата и настройка работы сайта по протоколу https

Тексты в разработке и будут представлены, Наполнение текстовых страниц предоставленными материалами

Настройка хостинга и установка системы, Готовая работа должна быть установлена у провайдера www.all-inkl.deдоступ будет предоставлен

Приложите 3 примера ваших лучших работ

опыт с Drupal мин. 4 года!!