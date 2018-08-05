Добрый день! После установки плагина autoptimize cсъехала верстка. футер оказался над хедером. только на главной. vetdoctor.kiev.ua Список всех правок МЕГА Бонус - КРУТОЙ ОТЗЫВ ...
Верстка сайта с готовым дизайном+ натяжка на Drupal
Добрый день,
забота24 предлагает услуги в сфере 24 ч сиделок по уходу за престарелыми, ищет верстальщика+Drupal CMS для своего веб сайта.
Вёрстка главной страницы, подключение вёрстки к системе Drupal, создание структуры сайта
Вёрстка и программирование 10-11 страниц, дизайн детальной страницы вакансии, Отзывы перенести в отдельный раздел
все должны быть адаптивными. 2 Domain на русском и немецком. www.promedcura.de, www.zabota24.de, один дезайн,отличается только лого и техт
Вёрстка и программирование Анкеты онлайн, Форм которую можно заполнить онлайн форм с 4-5 страницами и выдаче в pdf per mail
Вёрстка и настройка форм обратной связи и шаблонов почтовых уведомлений, настройка защиты персональных данных
Настройка домена и почты сайта
Есть готовые материалы по дизайну, https://drive.google.com/drive/folders/1eUr_qvTGxphqT53kTtQ36dDLdhw4-Q-j?usp=sharing
Прошу хорошо ознакомиться с макетами и требованиями
кроссбраузерная верстка, адаптивный размер планшет 768, мобилка 320
должна работать отправка форм на email
Интеграция live Chat как jivosite или другие.
Video=Animationsfilm Integration
Download PDF Dokuments
Комментарии в программе на английском
Сайт должен быть быстрым и качественным PageSpeed Insights min. 85/100
Важно соблюдать сроки. 12-14 дней
Пожалуйста только серьёзные, профессиональные кандидаты с опытом работы!! С перспективой долгосрочной работы в будущем
Подключение SSL-сертификата и настройка работы сайта по протоколу https
Тексты в разработке и будут представлены, Наполнение текстовых страниц предоставленными материалами
Настройка хостинга и установка системы, Готовая работа должна быть установлена у провайдера www.all-inkl.deдоступ будет предоставлен
Приложите 3 примера ваших лучших работ
опыт с Drupal мин. 4 года!!
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