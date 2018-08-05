Добрый день, необходимо адаптивно сверстать 5 небольших станиц, все страницы максимально маленькие и с одинаковым футером и хедером. срок завтра 9 утра ( мск) бюджет 2500
Верстка адаптивная
Нужно сверстать 7 адоптивных странниц с визуальными эффектами подробности исполнителю пишите цену и срок договоримся.
Выбранный исполнитель
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