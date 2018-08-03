Html вёрстка 9 макетов по БЭМ

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок229 просмотров

Подробное ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1Ztd1thcGjYwYX-lcsaXrkv8ySHITIVqOBp2SIhcQKJI/edit?usp=sharing

Исходники - https://yadi.sk/d/5SyiRUhJ3ZkR5D/jpg

Коллеги, ТЗ расписано подробно, от вас ожидают цену и срок.

Автоматические отписки что есть вопросы - отказ.

Спасибо за понимание.

HTML
7 лет назад
mediamax
Максим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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