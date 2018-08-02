Верстка веб-портала

Есть лендинг: http://xn----7sbcrqresgldje7q.xn--p1ai/ Я вышлю архив и нужно в нем заменить фоны, а также все товары с ценами и заголовками. Работа легкая, но рутинная. Прилагаю макет на что надо заменять. Картинки товаров и прайс ...