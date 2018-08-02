Верстка страниц сайта

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Закрыт25 заявок318 просмотров

Сверстать стр для сайта

6 страниц десктопные + мобильные

Без натяжки на сайт

требования самые стандартные

- БЭМ

- адаптивно/кросбраузерно

- поддержка ретины

- CSS-спрайты

- SASS или/и PostCSS

- плавные hover-ы

CSSSASS
7 лет назад
George28
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров