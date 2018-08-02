движок opencart 2.3 длина три экрана - дескриптор, фичи, контакты страница должна содержать форму заявки. Заявки должны падать в админ.панель и на почту администратору магазина. ссылки на ресурсы в файле Оплата ...
Верстка страниц сайта
Сверстать стр для сайта
6 страниц десктопные + мобильные
Без натяжки на сайт
требования самые стандартные
- БЭМ
- адаптивно/кросбраузерно
- поддержка ретины
- CSS-спрайты
- SASS или/и PostCSS
- плавные hover-ы
Заявки фрилансеров
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