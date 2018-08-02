Верстка и программирование сайта торгового центра

Необходимо сверстать и запрограммировать сайт торгового центра.

Система управления сайтом 1С-Битрикс. Дизайн-макет в процессе разработки, будет подготовлен к верстке. Карта сайта во вложении (ТЦ.pdf).

Требуется реализация интерактивной карты этажей торгового центра. Аналог карты можно посмотреть по ссылке http://raduga-perm.ru/floor-plans/. В административной панели сайта должна быть возможность, без навыков программирования, добавлять / удалять / изменять компании, отображаемые на карте. Полный перечень компаний соответствует разделу "Отделы".

Описание основного функционала карты:

1. Отображается 7 этажей ТЦ с возможностью переключения между этажами.

2. Каждый этаж имеет свою планировку.

3. Необходимо реализовать поиск по карте.

4. При наведении на элемент карты, элемент подсвечивается и крупно отображается его название.

Пожалуйста, озвучьте стоимость, или вилку цен, а также примерные сроки реализации.