Верстка и программирование сайта торгового центра

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок235 просмотров

Необходимо сверстать и запрограммировать сайт торгового центра.

Система управления сайтом 1С-Битрикс. Дизайн-макет в процессе разработки, будет подготовлен к верстке. Карта сайта во вложении (ТЦ.pdf).

Требуется реализация интерактивной карты этажей торгового центра. Аналог карты можно посмотреть по ссылке http://raduga-perm.ru/floor-plans/. В административной панели сайта должна быть возможность, без навыков программирования, добавлять / удалять / изменять компании, отображаемые на карте. Полный перечень компаний соответствует разделу "Отделы".

Описание основного функционала карты:

1. Отображается 7 этажей ТЦ с возможностью переключения между этажами.

2. Каждый этаж имеет свою планировку.

3. Необходимо реализовать поиск по карте. 

4. При наведении на элемент карты, элемент подсвечивается и крупно отображается его название.

Пожалуйста, озвучьте стоимость, или вилку цен, а также примерные сроки реализации.

7 лет назад
pmwebgid
Сергей 
32 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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