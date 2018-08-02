1. не работает кнопка "заказать звонок" и не корректно отображается изображение телефона "до-после", пример https://www.bananafix.in.ua/product/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-iphone-x/ 2. не корректное масштабирование сайта на смартфоне (скриншот) 3. рубрика блог, добавить боковую колонку (видео ютуб 3шт, окно инстаграма, картинка отправка по новой почте) 4. ...
Верстка и посадка на WP
Добрый день
Необходимо сверстать макеты (есть ссылка в тз)
Сделать необходимую анимацию согласно тз (все описано)
Натянуть готовую верстку на wp, при этом учесть что НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМПОЗЕРЫ!!!!!!!!!
Для каждой страницы свой шаблон
Оплата поэтапно либо безопасная сделка.
Важно если не сможете реализовать анимацию не мучайтесь )
Срок 10 дней!
Заявки фрилансеров
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