Доработать одностраничник по шаблону

Была поставлена задача по верстке и доработке сайта по шаблону в короткие сроки. Полное понимание пожеланий в процессе работы, качественное исполнение. Исполнитель был всегда на связи, ждать не приходилось. Учел все предпочтения по дизайну и оформлению. Рекомендую.