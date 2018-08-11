Доработать одностраничник по шаблону

$24
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок271 просмотр

Добрый день!

Есть сайт http://www.gqband.ru/

Под него скачан шаблон, но он криво становится.

Нужно заменить всю информацию.

В общем, обычная копия сайта под свои данные.

По результатам должна быть обновлена пк и мобильная версии сайта.

Благодарю.

7 лет назад
ms7
35 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

pandal
Никита 
24 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$24
2 дня
Была поставлена задача по верстке и доработке сайта по шаблону в короткие сроки. Полное понимание пожеланий в процессе работы, качественное исполнение. Исполнитель был всегда на связи, ждать не приходилось. Учел все предпочтения по дизайну и оформлению. Рекомендую.
Адекватный заказчик с чёткими целями. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

pandal
Никита 
24 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад