Верстка сайта

Кроссбраузерно. Верстка адаптивная.

js на jQuery. Во вложении более подробные требования к верстке.

Предпочтение отдаётся фрилансерам с портфолио и отзывами.

Джепеги -- https://yadi.sk/d/ksP78ifA3ZmN8V

важно! верстка должна быть адаптивной, внешний вид на мобильных

устройствах главной по макету, а внутренних (их областей контента) на вкус верстальщика (какие элементы нужно дорисовать -- пишите, дорисуем).

Выбранному исполнителю предоставлю psd.

Указывайте вашу цену и сроки.

!!!!! Во вложении все требования к верстке. Их буду проверять.

Также тест google page speed для мобильных и десктопов должен быть в зелёной зоне.