Верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок301 просмотр

Кроссбраузерно. Верстка адаптивная.

js на jQuery. Во вложении более подробные требования к верстке.

Предпочтение отдаётся фрилансерам с портфолио и отзывами.

Джепеги -- https://yadi.sk/d/ksP78ifA3ZmN8V

важно! верстка должна быть адаптивной, внешний вид на мобильных

устройствах главной по макету, а внутренних (их областей контента) на вкус верстальщика (какие элементы нужно дорисовать -- пишите, дорисуем).

Выбранному исполнителю предоставлю psd.

Указывайте вашу цену и сроки.

!!!!! Во вложении все требования к верстке. Их буду проверять.

Также тест google page speed для мобильных и десктопов должен быть в зелёной зоне.

JavaScriptjQuery
7 лет назад
artdynamica
Виталий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

KommISSar
Владимир 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 лет назад
$100
5 дней
Всё в порядке
Все прошло отлично. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

KommISSar
Владимир 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 лет назад