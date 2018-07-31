Мастер кодинга для вордпресса изменить платную тему по ТЗ

Добрый день. Необходимо настроить сайт на вордпрессе, установить платную тему, сделать шаблоны главной страницы, внутренней и страницы с постами блога и страницы с выводом категорий. Купленный шаблон требует доработок и дополнительного кодинга и верстки. Так же необходимо установить современные плагины (формы, антиспам, шаблоны). Необходимо внести изменения в верстку шаблона. То есть необходимо настроить с ноля установленный Вордпресс и внести изменения в платный шаблон, создать структуру сайта и блога. Шаблон http://demos.themetrust.com/swell/. В дальнейшем с выбранным исполнителем продолжу работу по доработке сайта и шаблона. Благодарю тех кто откликнулся.

Изменения в покупной шаблон представлены в макетах. Главная страница, страница с выводом постов блога, страница с контентом и страница с выводом программ.

В шаблон главной страницы добавляется вывод постов из блога как в разделе портфолио начального шаблона (http://demos.themetrust.com/swell/portfolio/), с заголовком, рубрикой и датой﻿om_main.png

Меню закрепляется сверху при прокрутке страницы (при просмотре на устройтвах должно быть по кнопке как в оригинальном шаблоне)﻿om_main.png

На главной странице и всех внутренних добавляется два паралакса с подпиской и спец. предложением их нет в шаблоне будет необходимо добавить в верстку и шорт код (om_main.png)

Для шаблона страницы Блог из покупного шаблона раздела Portfolio необходимо сделать вывод постов блога с сортировкой по рубрикам блога ﻿http://demos.themetrust.com/swell/portfolio/ (om_blog.png)

На страницу поста и стандартную текстовую страницу добавить вывод последних постов из блога и два паралакса со спец. предложением и подпиской (om_blog_inside.png)

На страницу с программами подстраницы или посты выводятся как посты из блога на главной странице покупной темы. (в макете om_retreat.png)

Поставить плагины антиспама, форм (подписка и контактная), все другие необходимые плагины которые вы посоветуете

Хостинг и домен уже есть. Предлагайте свою стоимость и сроки.