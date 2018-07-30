Нужна верстка формы с двумя полями и тремя табами.
Сверстать адаптивно и натянуть на WP И-М (здоровьесбережение)
Сверстать адаптивно и натянуть с Wordpress интернет-магазин.
Требования:
1. Полное соответствие макетам на ПК
2. Анимации на Ваш вкус и усмотрение
3. Адаптация под моб. устройства - тоже на Ваше усмотрение
4. Установить Яндекс Метрику, настроить цели
5. Контент должен редактироваться из админки
6. Реализация каталога на Woocommerce или нет - принципиальной разницы нет, на Ваше усмотрение. Выбираем вариант, который проще и дешевле.
Страницу О компании верстать не требуется, она уже сверстана. Интеграция на Wordpress нужна.
Соответственно, хедер и футер сверстаны тоже, вот ссылка: https://xn--90abffbaaahdt3dfa3afo0r.xn--p1ai/
Макеты: https://yadi.sk/d/H_MA2-DA3ZWaon
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $4HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $40
Необходимо сверстать лэндинг. Кроссбраузерная + адаптивная верстка Срок сдачи – 03 августа в 18.00 Мск Обязательное требование: Скорость загрузки не менее 70 на https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Примеры своих работ с детской тематикой прикрепляйте ...HTML-верстка27 заявокЗакрыт7 лет назад
нужно сверстать 2 письма для рассылки, с адаптивом . превью во вложенииHTML-верстка12 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть готовый дизайн -нужно создать верстку - настроить все формыЗавершен7 лет назад
- $80
Требуется кроссбраузерно сверстать новостной сайт https://1drv.ms/u/s!Am0HLTlJc9MOoz03O15FIvLzBTbFЗавершен7 лет назад
1. есть работающий и наполненный уже одностраничник на конструкторе LP Motor: http://суперлыжи.рф 2. есть новый дизайн для этого сайта, в psd, 1920 px, модульная сетка 1170px. Нужно заменить старый дизайн на новый. Во вложении ...Завершен7 лет назад
- $250
Привет, нужно качественно сделать верстку для DLE ВАЖНО: Блочная версткаМикроразметка schema.orgHTML5/CSS3 Современный, чистый исходный код, семантическая разбивка на директории, файлы, отсутвие тяжелых библиотек, медленных скриптов.Правильная SEO оптимизацияКроссбраузерность Жду ваших предложенийHTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сверстать и натянуть новый диз на главную страницу. Сайт http://securido.ru/ Срок 5 раб дней. Бюджет 3000 руб. Оплата Сбер, КивиHTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
Поправить верстку сайта, настроить адаптивное отображение ресурса. Настройка для корректного отображения на моб. Устройствах. ( исполнителю предоставить скрины и перечень проделанной работы)Реализовать форма обратного звонка. ( Если запрос будет в не рабочее время, форма должна ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать html верстку страницы из psd в html без адаптива. Прикрепил тз с комментариями по верстке. По окончанию проекта, оплата возможно только через 2 дня на яндекс деньги. В лс не ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт7 лет назад