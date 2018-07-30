Сверстать адаптивно и натянуть на WP И-М (здоровьесбережение)

Сверстать адаптивно и натянуть с Wordpress интернет-магазин.

Требования:

1. Полное соответствие макетам на ПК

2. Анимации на Ваш вкус и усмотрение

3. Адаптация под моб. устройства - тоже на Ваше усмотрение

4. Установить Яндекс Метрику, настроить цели

5. Контент должен редактироваться из админки

6. Реализация каталога на Woocommerce или нет - принципиальной разницы нет, на Ваше усмотрение. Выбираем вариант, который проще и дешевле.

Страницу О компании верстать не требуется, она уже сверстана. Интеграция на Wordpress нужна.

Соответственно, хедер и футер сверстаны тоже, вот ссылка: https://xn--90abffbaaahdt3dfa3afo0r.xn--p1ai/

Макеты: https://yadi.sk/d/H_MA2-DA3ZWaon