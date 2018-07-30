Сверстать адаптивно и натянуть на WP И-М (здоровьесбережение)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок195 просмотров

Сверстать адаптивно и натянуть с Wordpress интернет-магазин.

Требования:

1. Полное соответствие макетам на ПК

2. Анимации на Ваш вкус и усмотрение

3. Адаптация под моб. устройства - тоже на Ваше усмотрение

4. Установить Яндекс Метрику, настроить цели

5. Контент должен редактироваться из админки

6. Реализация каталога на Woocommerce или нет - принципиальной разницы нет, на Ваше усмотрение. Выбираем вариант, который проще и дешевле.

Страницу О компании верстать не требуется, она уже сверстана. Интеграция на Wordpress нужна. 

Соответственно, хедер и футер сверстаны тоже, вот ссылка: https://xn--90abffbaaahdt3dfa3afo0r.xn--p1ai/

Макеты: https://yadi.sk/d/H_MA2-DA3ZWaon

WooCommerceWordPress
7 лет назад
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

professor_d
Буткевич 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$180
7 дней
Заказ сорван, на связь не выходит.

Заявки фрилансеров

professor_d
Буткевич 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад

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