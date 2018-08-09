Нужна верстка лендинг пейдж

Денис,очень хороший специалист. 1. Консультирует клиента. 2. Делает качественно верстку и без ошибок. 3. Очень лояльный к заказчику. Я собираюсь и дальше с ним работать, редко можно найти специалиста готового быть не только руками , но и консультантом!!!!