Вот тут верстка https://cloud.mail.ru/public/2J7L/hi6os6sN9 Нужно привязать к админке любой WP или MODX Сделать все аккуратно и инструкцию по работе с сайтом Сам сайт без корзины, просто форма заявки. Многое не понимаю в ...
Правки верстки
Имеется сайт http://vag-avto.ru/ с 400 страницами мультилендинга )
Нам нем необходимо сделать меню
http://prntscr.com/kcoc9m в этом меню добавить блока и 2 иконки:
КПП
Кузов
При наведении на один из 6х блоков организовать выпадающее меню с марками авто и их логотипами http://prntscr.com/kcoelc, при наведении на марку выводится меню 3 уровня уже со списком запчастей
Список блоков, марок и самих пунктов меню доступен по ссылке
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y7diTI9ldQ2Q0bAYFQyG_DOguMNml82a6uDca2YMsG0/edit#gid=1925141389
На меню 3 уровня нужно проставить ссылки на лендинг соответствующий данной запчасти!
На всех мультилендингах проставить ссылку в верхнем меню "Вернуться на главную"
Заявки фрилансеров
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