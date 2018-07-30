Правки по верстке

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок231 просмотр

Требуются небольшие правки по мобильной верстки + несколько задач по другим сайтам. 

Кто хорошо знает верстку и готов оперативно вносить правки, оставляйте заявки, напишу детали.

7 лет назад
semsem2009
Чеков 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров