Задание : в ссылке описано подробно задание и все спорные моменты https://docs.google.com/document/d/1TWjoE7abrKx0z9yes-GEjYJNdgNhhe4zc1-H0DEJgDU/edit?usp=sharing
Доработать вёрстку сайта
Здравствуйте!
Необходимо доработать вёрстку веб-сервиса.
Стоимость и сроки указывайте в заявке к этому проекту.
Подробности обсуждаются с кандидатами.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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