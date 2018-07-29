Верстка+интеграция для сайта rostestsibir.ru

$207
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок404 просмотра

 Задание :  в ссылке описано подробно задание и все спорные моменты https://docs.google.com/document/d/1TWjoE7abrKx0z9yes-GEjYJNdgNhhe4zc1-H0DEJgDU/edit?usp=sharing

7 лет назад
alonaincod
Алина 
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

kto-to_tam
Максим 
24 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$207
5 дней
14 дней мозги компосировал. И в итоге даже ничего не начинал делать . И потом отказался от проекта .

Заявки фрилансеров

kto-to_tam
Максим 
24 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад

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