Сверстать и натянуть сайт на Wordpress по дизайну

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок288 просмотров

Используя макеты дизайна сверстать и натянуть сайт на Wordpress

Высылаю в архиве все макеты страниц сайта в форматах png. Верстка сайта должна быть адаптивная и кросбраузерная под любые устройства компьютеры, ноутбуки, планшеты, телефоны с любыми размерами и разрешением экранов. Также сайт должен корректно показываться на устройствах мак (ПК, планшеты, телефоны) с операционной системой ios/Страница сайта как начать аналогична странице "о нас". Страница "курсы и третинги" скорее всего должна представлять продающий лендинг, но можно пока оставить прежнюю структуру, как на старой версии сайта www.naciit.ru

Сайт просьба наполнить везде тестовым текстом для проверки работоспособности его (из макетов).

В страрой версии сайта существуют серьзные недоделки, которе мы хотели устранить в новой версии: конфликт плагинов и недоделки по веб-версии и мобильной версии. Мобильную версию лучше подкорректировать после изготовления веб-версии, единственно что, в мобильной верии сайдбар должен выдвигаться с помощью кнопки типа "сендвич", установленной на верху экрана.

В разделе комментарии Важно, чтобы пользователи могли комментировать статьи авторизовавшись через соцсети, причем при входе и выходе они должны оставаться на одном месте, без выброса в начало страницы, а также через граватар. Ссылка на дизайн сайта: https://yadi.sk/mail/?hash=mD3FGoVZCDj2WpwrXqNn1O4Mapeq%2BRps6shIJyqIp88%3D исполнителю скину исходники

iOSWordPress
7 лет назад
Radik_D
Радик 
34 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сверстать лендинг

    $30

    адаптативная верстка лендинга плюс простая страница благодарности после подписки фото https://yadi.sk/i/P0vecGSt3Zf99y исходники уже скину исполнителю. Оплата по факту исполнения.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Правки в стилях WP тема

    $5

    добрый вечер, необходимо поправить отображение кнопок и блока анонса  в блоге тема WP у кого есть свободные пол часа, отзовитесь, спасибо

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка страниц сайта из sketch

    Добрый день! Ищу верстальщика для работы по сайту.  Исходники в Sketch. Разделы сайта : - главная - страница категории товара - страница категории блога - ...

    Sketch
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать верстку сайта для движка DLE

    $250

    Привет, нужно качественно сделать верстку для DLE ВАЖНО:  Блочная версткаМикроразметка schema.orgHTML5/CSS3 Современный, чистый исходный код, семантическая разбивка на директории, файлы, отсутвие тяжелых библиотек, медленных скриптов.Правильная SEO оптимизацияКроссбраузерность

    DLEHTML
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать HTML5 баннеры для Google

    Нужно сверстать HTML5 баннеры для Google на основе шаблона(все элементы предоставим в нужном виде и формате) или адаптировать HTML5 баннер сделанный на Adobe Animate (во вложении или по ссылке ниже) под тех. требования Google.  В ...

    HTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать адаптив

    Подробно и по пунктам, что требуется: 1. Сделать все экраны адаптивными. 2. Сделать все экраны для мобильных (это все экраны в папке "праздники - mobile"(архив со скринами экранов - https://drive.google.com/file/d/10_7gz8G6WY9_Rp... ), потом дадим в zeplin.io ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад