Сверстать и натянуть сайт на Wordpress по дизайну

Используя макеты дизайна сверстать и натянуть сайт на Wordpress

Высылаю в архиве все макеты страниц сайта в форматах png. Верстка сайта должна быть адаптивная и кросбраузерная под любые устройства компьютеры, ноутбуки, планшеты, телефоны с любыми размерами и разрешением экранов. Также сайт должен корректно показываться на устройствах мак (ПК, планшеты, телефоны) с операционной системой ios/Страница сайта как начать аналогична странице "о нас". Страница "курсы и третинги" скорее всего должна представлять продающий лендинг, но можно пока оставить прежнюю структуру, как на старой версии сайта www.naciit.ru

Сайт просьба наполнить везде тестовым текстом для проверки работоспособности его (из макетов).

В страрой версии сайта существуют серьзные недоделки, которе мы хотели устранить в новой версии: конфликт плагинов и недоделки по веб-версии и мобильной версии. Мобильную версию лучше подкорректировать после изготовления веб-версии, единственно что, в мобильной верии сайдбар должен выдвигаться с помощью кнопки типа "сендвич", установленной на верху экрана.

В разделе комментарии Важно, чтобы пользователи могли комментировать статьи авторизовавшись через соцсети, причем при входе и выходе они должны оставаться на одном месте, без выброса в начало страницы, а также через граватар. Ссылка на дизайн сайта: https://yadi.sk/mail/?hash=mD3FGoVZCDj2WpwrXqNn1O4Mapeq%2BRps6shIJyqIp88%3D исполнителю скину исходники