http://h806133816.nichost.ru/ - вот сайт. 1)В мобильной версии если перейти в кейс на айфоне пролистывается с прерыванием, туго идёт, надо исправить. 2)если зайти во вкладку кейсы, не переходит в кейс
Сделать адаптив
Подробно и по пунктам, что требуется:
1. Сделать все экраны адаптивными.
2. Сделать все экраны для мобильных (это все экраны в папке "праздники - mobile"(архив со скринами экранов - https://drive.google.com/file/d/10_7gz8G6WY9_Rp... ), потом дадим в zeplin.io и исходники в psd, если потребуется).
3. Страница st_003 - сделать попапам "правильные" тени (как должно быть - https://www.dropbox.com/s/ognqfix9a0ppr32/hpt_s...).
4. Страница st_004 - слишком большие картинки, картинка с майнкрафтом так вообще не видна. Видимо проблема также в адаптивности (как должно быть - https://www.dropbox.com/s/khw3gisvpsfqc3t/hpt_s...).
5. Страница st_005 - бэкграунд отличается от того что должно быть, внизу так вообще темная синяя линия. Возможно также дело в адаптивности (как должно быть - https://www.dropbox.com/s/q9xzll15kylohd7/hpt_s...).
6. Страница st_006 - нет плашки с акцией на дополнительном предложении (как должно быть - https://www.dropbox.com/s/ex3oqfallblt9p5/Scree...)
7. Страница st_006 - нет переключателей видеозаписей (как должно быть - https://www.dropbox.com/s/n3eq0t0kbxg8d3f/Scree...)
8. Страница st_006 - нет карты в последнем блоке (как должно быть - https://www.dropbox.com/s/k500mj1f9hhxs5v/Scree...).
9. Сверстать формы связи со всплывающим окном (это экран hpt_st_024(https://www.dropbox.com/s/43goo84vkt9m99w/hpt_s...)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15HTML-верстка4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сайт http://моя-виза.рус для компьютера и мобильного на word press. Со стороны дизайнера все есть. Интересует ценовое предложение, сделать нужно следующее: 1. На главной странице поменяются кнопки: Страны, Новости и акции, Компаниям, Наши сотрудники, ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт7 лет назад
Адаптивная верстка макета. прикрутка к системе администрирования joomla или wordpress. Перенос контента со старого сайта, желательно с сохранением ссылок.HTML-верстка16 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо свертсать лендинг. Сроки выполнения задания до 29.07.2018 по МСК Стоимость – 1500руб Обязательно кроссбраузерно. Сайт должен корректно отображаться на всех стандартных браузерах.Сайт должен корректно отображаться не только на планшетах, но ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Нужен человек, знающий WordPress, способный верстать респонсивно, кроссбраузерно и валидно. Первым делом: Посмотрите видео по задаче: https://youtu.be/fJ6wzUB0pXoПосетите сайт с текущей версткой: http://beta.icosheriff.com/Посмотрите картинки макетов, которые прикреплены к задаче.Нужно доверстать главную страницу: ...Завершен7 лет назад
Работаем без предоплаты. 1. Адаптивная верстка под Wordress 2. Кроссбраузерная верстка под WordPress 3. Валидная и семантическая верстка под WordPress 4. HTML5 + CSS3 5. Нужно сделать новый WordPress ...Завершен7 лет назад
- $31
Необходимо выполнить вёрстку лендинга до 01.08.2018 до 12:00 по МСК. Обязательные условия: кроссбраузерно, скорость загрузки не менее 70 по сервису developers.google.com/spe... Главное, чтобы отображалось правильно во всех браузерах. Под каждое устройство адаптивная верстка, а именно: под ...HTML-верстка24 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $23
Задача: Сверстать лендинг по готовому дизайну. Сроки: до 30.07.18 12:00 по московскому времени Оплата: 1500 рублей Условия: Обязательно скорость загрузки не ниже 70 по сервису: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ ...HTML-верстка25 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сверстать и натянуть страницы на сайт: http://flyboard-kiev.com.ua/ Кол-во страниц: 7 шт. Движок: Wordpress Макеты:https://dropmefiles.com/uY29tЗавершен7 лет назад
Сайт http://cleandogpaws.com/ нужно поправить мобильную верстку. Чтобы картинки отображались нормально все было ровно и центрировано.Завершен7 лет назад