Сделать адаптив

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок181 просмотр

Подробно и по пунктам, что требуется:

1. Сделать все экраны адаптивными.

2. Сделать все экраны для мобильных (это все экраны в папке "праздники - mobile"(архив со скринами экранов - https://drive.google.com/file/d/10_7gz8G6WY9_Rp... ), потом дадим в zeplin.io и исходники в psd, если потребуется).

3. Страница st_003 - сделать попапам "правильные" тени (как должно быть - https://www.dropbox.com/s/ognqfix9a0ppr32/hpt_s...).

4. Страница st_004 - слишком большие картинки, картинка с майнкрафтом так вообще не видна. Видимо проблема также в адаптивности (как должно быть - https://www.dropbox.com/s/khw3gisvpsfqc3t/hpt_s...).

5. Страница st_005 - бэкграунд отличается от того что должно быть, внизу так вообще темная синяя линия. Возможно также дело в адаптивности (как должно быть - https://www.dropbox.com/s/q9xzll15kylohd7/hpt_s...).

6. Страница st_006 - нет плашки с акцией на дополнительном предложении (как должно быть - https://www.dropbox.com/s/ex3oqfallblt9p5/Scree...)

7. Страница st_006 - нет переключателей видеозаписей (как должно быть - https://www.dropbox.com/s/n3eq0t0kbxg8d3f/Scree...)

8. Страница st_006 - нет карты в последнем блоке (как должно быть - https://www.dropbox.com/s/k500mj1f9hhxs5v/Scree...).

9. Сверстать формы связи со всплывающим окном (это экран hpt_st_024(https://www.dropbox.com/s/43goo84vkt9m99w/hpt_s...)

7 лет назад
pahsergg
Сергей 
31 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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