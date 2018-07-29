Верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок309 просмотров

Необходимо свертсать лендинг. 

Сроки выполнения задания до 29.07.2018 по МСК 

Стоимость – 1500руб

Обязательно кроссбраузерно. Сайт должен корректно отображаться на всех стандартных браузерах.Сайт должен корректно отображаться не только на планшетах, но и на телефонах и компьютерах.

Скорость загрузки должна быть не менее 70 по сервису ttps //developers.google.com/speed/pagespeed/

Работу будем принимать в виде набора файлов html, css  и изображения.

Подробности обсуждаются с кандидатами. 

При отписке на проект прикладывайте свои работы 

CSSHTML
7 лет назад
priymak84
Валерия 
41 год
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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