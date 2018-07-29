http://h806133816.nichost.ru/ - вот сайт. 1)В мобильной версии если перейти в кейс на айфоне пролистывается с прерыванием, туго идёт, надо исправить. 2)если зайти во вкладку кейсы, не переходит в кейс
Верстка сайта
Необходимо свертсать лендинг.
Сроки выполнения задания до 29.07.2018 по МСК
Стоимость – 1500руб
Обязательно кроссбраузерно. Сайт должен корректно отображаться на всех стандартных браузерах.Сайт должен корректно отображаться не только на планшетах, но и на телефонах и компьютерах.
Скорость загрузки должна быть не менее 70 по сервису ttps //developers.google.com/speed/pagespeed/
Работу будем принимать в виде набора файлов html, css и изображения.
Подробности обсуждаются с кандидатами.
При отписке на проект прикладывайте свои работы
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