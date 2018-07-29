Верстка сайта

Необходимо свертсать лендинг.

Сроки выполнения задания до 29.07.2018 по МСК

Стоимость – 1500руб

Обязательно кроссбраузерно. Сайт должен корректно отображаться на всех стандартных браузерах.Сайт должен корректно отображаться не только на планшетах, но и на телефонах и компьютерах.

Скорость загрузки должна быть не менее 70 по сервису ttps //developers.google.com/speed/pagespeed/

Работу будем принимать в виде набора файлов html, css и изображения.

Подробности обсуждаются с кандидатами.

При отписке на проект прикладывайте свои работы