Доработка верстки сайта

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  2. HTML-верстка
Закрыт24 заявки235 просмотров

Добрый день.

Требуется  легкая доработать верстки сайта:

поменять ширину сайдбара и текстового блока

уменьшить размер шапки в мобильной версии (верстка адаптив)

и другие мелочи

7 лет назад
V_ll
39 лет
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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