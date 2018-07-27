Внести изменения на сайте

Сайт http://моя-виза.рус для компьютера и мобильного на word press.

Со стороны дизайнера все есть.

Интересует ценовое предложение, сделать нужно следующее:

1. На главной странице поменяются кнопки: Страны, Новости и акции, Компаниям, Наши сотрудники, Контакты

Поменяется расположение текста.2. В контактах добавить кнопку Оплатить он-лайн

3. На слайде Позвольте себе больше! разместить следующую информацию:

10% Ваш кэшбэк

10% В счастливые часы

10% Скоростным клиентам

4. В отзывах сделать заметные кнопки пролистывания, их совсем не видно.

5. Сделать слайд Наши сотрудники - он будет вместо 4 слайда Сделайте все в одном месте

Мы рады Вам!

Где сделать 3 места для фоток

Директор (и будет перечисление вопросов для обращения)

Директор по работе с клиентами (и будет перечисление вопросов для обращения)

Менеджер по работе с клиентами (и будет перечисление вопросов для обращения)

со ссылками на чат в вайбере и номерами телефонов

6. На всех слайдах где есть красная и синяя кнопки, они должны называться Выбрать страну и Оставить заявку

7. Красная кнопка "Заказать визу" должна быть в каждой стране - переход на форму обратной связи

В мобильной версии соответственно аналогично по пунктам 1-5, по пункту 7 то же самое, но переход на звонок

плюс надо сделать на первом слайде вверху активную кнопку с набором номера телефона,

синюю кнопку - Выбрать страну, красную - Чат с офисом - откидывает в вайбер,

на втором и всех след. слайдах синяя кнопка - Выбрать страну, красную кнопка - Позвонить.

Стрелки листалки в разделе Позвольте себе больше и Клиенты о нашей работе надо сделать заметнее.

Еще увидела недочет с прошлого раза, когда открываешь страну, если название страны больше 7 букв,

оно не вмещается в экран, и некоторый текст тоже. Надо это устранить.

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