Привет, нужно качественно сделать верстку для DLE ВАЖНО: Блочная версткаМикроразметка schema.orgHTML5/CSS3 Современный, чистый исходный код, семантическая разбивка на директории, файлы, отсутвие тяжелых библиотек, медленных скриптов.Правильная SEO оптимизацияКроссбраузерность
Верстка страниц сайта из sketch
Добрый день!
Ищу верстальщика для работы по сайту. Исходники в Sketch.
Разделы сайта :
- главная
- страница категории товара
- страница категории блога
- страница блога
Также должны работать все front end скрипты.
Верстка десктоп, мобайл, планшет. Верстка должна быть валидная, кроссбраузерная (в т.ч. на мобильных браузерах), с комментариями блоков.
Скрины дизайна приложены.
Предлагайте цены и сроки.
Выбранный исполнитель
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