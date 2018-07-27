Вёрстка проекта инвестиций

Хочу оставить свой отзыв за проделанную работу Артёмом Сокольцовым! Поверьте ребята,этот ФРИЛАНСЕР и просто человек заслуживает таких открытых отзывов!!!! Артём сделал на мой проект вёрстку просто идеально! Все мои требования, и наши с ним совместные согласования по вёрстке легли идеально на мой проект. Установленные сроки Артёмом выполнены день в день! В целом я доволен очень !!!!!! Рекомендую этого человека смело!!!!