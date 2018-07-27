WP правка верстки и доработка шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок167 просмотров

Добрый день.

Необходимо доработать верстку и шаблон сайта на Wordpress

Подробное задание во вложении.

В отклике просьба указывать стоимость и сроки.

WordPress
7 лет назад
V_ll
39 лет
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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