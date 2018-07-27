Верстку бланка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок186 просмотров

1.Нам надо макет бланков Фонда 2 первых ворда это текст, который должен быть на бланках. Отправляю фирменный стиль и бланки других организаций. На основе бланков других организаций, создать наш

7 лет назад
guest_15327819498622
7 лет в сервисе
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7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров