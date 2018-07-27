Используя макеты дизайна сверстать и натянуть сайт на Wordpress Высылаю в архиве все макеты страниц сайта в форматах png. Верстка сайта должна быть адаптивная и кросбраузерная под любые устройства компьютеры, ноутбуки, планшеты, ...
Верстку бланка
1.Нам надо макет бланков Фонда 2 первых ворда это текст, который должен быть на бланках. Отправляю фирменный стиль и бланки других организаций. На основе бланков других организаций, создать наш
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