Доделать вёрстку Shop Script

$90
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок181 просмотр

Подробности исполнителю.

Только Безопасная Сделка.

7 лет назад
leitoImpala67
Андрей 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сверстать и натянуть сайт на Wordpress по дизайну

    Используя макеты дизайна сверстать и натянуть сайт на Wordpress Высылаю в архиве все макеты страниц сайта в форматах png. Верстка сайта должна быть адаптивная и кросбраузерная под любые устройства компьютеры, ноутбуки, планшеты, ...

    iOSWordPress
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстку бланка

    1.Нам надо макет бланков Фонда 2 первых ворда это текст, который должен быть на бланках. Отправляю фирменный стиль и бланки других организаций. На основе бланков других организаций, создать наш

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать лендинг

    $30

    адаптативная верстка лендинга плюс простая страница благодарности после подписки фото https://yadi.sk/i/P0vecGSt3Zf99y исходники уже скину исполнителю. Оплата по факту исполнения.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Правки в стилях WP тема

    $5

    добрый вечер, необходимо поправить отображение кнопок и блока анонса  в блоге тема WP у кого есть свободные пол часа, отзовитесь, спасибо

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка страниц сайта из sketch

    Добрый день! Ищу верстальщика для работы по сайту.  Исходники в Sketch. Разделы сайта : - главная - страница категории товара - страница категории блога - ...

    Sketch
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать верстку сайта для движка DLE

    $250

    Привет, нужно качественно сделать верстку для DLE ВАЖНО:  Блочная версткаМикроразметка schema.orgHTML5/CSS3 Современный, чистый исходный код, семантическая разбивка на директории, файлы, отсутвие тяжелых библиотек, медленных скриптов.Правильная SEO оптимизацияКроссбраузерность

    DLEHTML
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад