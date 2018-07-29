Верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок308 просмотров

Добрый день требуется верстка сайта

Требования штатные расписаны в файле

Всего 35 страниц - но если брать с нуля именно не похожих то страниц немного

часть верстки готова и доступна по ссылке, нужно продолжить

Макеты в приложении

Верстка должна быть адаптивной!

http://pravoslav.promosite.pro/salavey/

Оплата постоплата (поэтапная оплата) или безопасная сделка

Первым этапом нужно сверстать 12 страниц!

От Вас бюджет пример качественного кода, сроки!

7 лет назад
kasta69
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Yuumatov
Михаил 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)
7 лет назад
$50
3 дня
Escrow
Исполнитель отказался от работы!!!!!!! http://prntscr.com/kd2mwv

Заявки фрилансеров

Yuumatov
Михаил 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)
7 лет назад