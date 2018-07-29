Задание : в ссылке описано подробно задание и все спорные моменты https://docs.google.com/document/d/1TWjoE7abrKx0z9yes-GEjYJNdgNhhe4zc1-H0DEJgDU/edit?usp=sharing
Верстка
Добрый день требуется верстка сайта
Требования штатные расписаны в файле
Всего 35 страниц - но если брать с нуля именно не похожих то страниц немного
часть верстки готова и доступна по ссылке, нужно продолжить
Макеты в приложении
Верстка должна быть адаптивной!
http://pravoslav.promosite.pro/salavey/
Оплата постоплата (поэтапная оплата) или безопасная сделка
Первым этапом нужно сверстать 12 страниц!
От Вас бюджет пример качественного кода, сроки!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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