Сделать верстку письма в HTML (HTML, через таблицы). Письмо на одну страницу, может немного больше с элементами графики и блоками разного цвета. Макет передам исполнителю.

Верстка должна быть таблицами, стили прописаны инлайново. Верстка должна быть адаптивной и нормально отображаться на всех устройствах. Использовать развернутую форму записи свойств. Доктайп 4.01 и кодировка utf-8