Сделать верстку письма в HTML (HTML, через таблицы).

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок288 просмотров

Сделать верстку письма в HTML  (HTML, через таблицы). Письмо на одну страницу, может немного больше с элементами графики и блоками разного цвета. Макет передам исполнителю. 

Верстка должна быть таблицами, стили прописаны инлайново. Верстка должна быть адаптивной и нормально отображаться на всех устройствах. Использовать развернутую форму записи свойств. Доктайп 4.01 и кодировка utf-8

HTML
7 лет назад
ek_smm
40 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

alienshooter
Скрыпник 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Очень быстро, качественно, ответственно. Отличная работа! Видно, что человек понимает что делает, знает свою работу.
Интересная девушка, общительная. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

alienshooter
Скрыпник 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад

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