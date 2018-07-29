Нужно сделать верстку 1 страницы и добавить ее на сайт на MODX

Здравствуйте! Нужно сделать в сайдбаре фильтр, как здесь: http://skrinshoter.ru/s/230718/AQvo2TWe?a – только по услугам и городам, которые уже есть на сайте. Их можно посмотреть здесь: http://skrinshoter.ru/s/230718/2mry9HJK?a Напишите,пожалуйста, кто сможет взяться. Укажите время ...