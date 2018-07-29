Задание : в ссылке описано подробно задание и все спорные моменты https://docs.google.com/document/d/1TWjoE7abrKx0z9yes-GEjYJNdgNhhe4zc1-H0DEJgDU/edit?usp=sharing
Сконвертировать Bootstrap разметку для Divi-сайта
Мы сделали модуль для Wordpress, который генерирует отчёт внутри WP-страницы. К сожалению, модуль разработан под Bootstrap-разметку, а целевой сайт имеет тему, которая не совместима с Bootstrap (да, это Divi). Нам нужен человек, который сможет сделать адаптивную разметку для нашего модуля, чтобы она выглядела внутри Divi-страницы так же или почти так же, как внутри Bootstrap-страницы.
Если вы раньше делали подобные вещи - у вас большое преимущество, потому что работа для знающего человека будет несложной.
Напишите срок и примерную стоимость, начните предложение со слова nodivi. Другие предложения будут проигнорированы.
P.S. Разметка находится на этой странице http://resume.e-wm.org/?ro_report=testreport (нажмите кнопку Compare My Resume, чтобы увидеть полный отчёт).
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