Сайт натянуть на движок

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки471 просмотр

Вот тут верстка https://cloud.mail.ru/public/2J7L/hi6os6sN9

Нужно привязать к админке любой WP или MODX 

Сделать все аккуратно и инструкцию по работе с сайтом

Сам сайт без корзины, просто форма заявки.

Многое не понимаю в этом, просто сделать все по уму и все.

MODXWordPress
7 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

vik7v7
29 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$100
50 дней
Выполнил как и договорились.
Все отлично! Понятная постановка задачи, заказщик всегда на связи, оплата в срок, рекомендую!

Заявки фрилансеров

vik7v7
29 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад