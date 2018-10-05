Сайт натянуть на движок

Вот тут верстка https://cloud.mail.ru/public/2J7L/hi6os6sN9

Нужно привязать к админке любой WP или MODX

Сделать все аккуратно и инструкцию по работе с сайтом

Сам сайт без корзины, просто форма заявки.

Многое не понимаю в этом, просто сделать все по уму и все.