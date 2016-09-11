vik7v7

Виктор Вавринюк vik7v7

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Здравствуйте!

Меня зовут Виктор я занимаюсь разработкой веб сайтов под ключ 3 года.  Используется современные технологии сайтостроения.

Мои навыки:

  • HTML, CSS
  • JavaScript
  • SASS
  • JADE
  • Bootstrap
Что я делаю:

  • Сайт под ключ
  • Верстка
  • Дизайн сайта
  • Ред дизайн сайта
  • Адаптация сайтов под мобильные устройства
Типы сайтов

  • Лендинг
  • Сайт-визитка
  • Интернет магазин
  • Корпоративный сайт
  • Блог
  • Новостной сайт
Удобные мессенджеры для переписки: Viber, Whatsapp, Telegram. (+380938602416)

мои работы:

http://vezemvsem.com/

http://nature-republic.kg

http://kniazhyi.org.ua

http://707cargo.com

http://sparga.volyn.ua

http://myblackseakayak.ru

http://dommne.com (новый, еще не наполненный)

http://markauto.kiev.ua

http://autoton.lutsk.ua 

http://event4u.me (новый, еще не наполненный)

http://gleman.com.ua

http://bogpoet.com.ua

http://triolevit.com.ua 

http://lassystems.com.ua 

http://dorogadoboga.com.ua

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0 из 5

Отзывы заказчиков

bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Сайт натянуть на движок
MODXWordPress
Выполнил как и договорились.
Все отлично! Понятная постановка задачи, заказщик всегда на связи, оплата в срок, рекомендую!
Ответный отзыв
venger
Тарас 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
7 лет назад
2-й Список правок на сайте modx
MODX
Доволен сотрудничеством. Поправлен глубокий код, коммуникация приятная, все выполнено. Рекомендую!
Все супер! Понятная постановка задачи, всегда на связи, оплата без задержек. Рекомендую для сотрудничества!
Ответный отзыв
kramp
35 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Сверстать таблично три похожих HTML письма
HTML
Все cупер, рекомендую!
Все отлично!
Ответный отзыв