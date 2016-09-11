Здравствуйте!
Меня зовут Виктор я занимаюсь разработкой веб сайтов под ключ 3 года. Используется современные технологии сайтостроения.
Мои навыки:
- HTML, CSS
- JavaScript
- SASS
- JADE
- Bootstrap
- Сайт под ключ
- Верстка
- Дизайн сайта
- Ред дизайн сайта
- Адаптация сайтов под мобильные устройства
- Лендинг
- Сайт-визитка
- Интернет магазин
- Корпоративный сайт
- Блог
- Новостной сайт
мои работы:
http://dommne.com (новый, еще не наполненный)
http://event4u.me (новый, еще не наполненный)
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
7 лет назад
MODXWordPress
Выполнил как и договорились.
Ответный отзыв
Все отлично! Понятная постановка задачи, заказщик всегда на связи, оплата в срок, рекомендую!
$40
10 баллов
7 лет назад
MODX
Доволен сотрудничеством. Поправлен глубокий код, коммуникация приятная, все выполнено. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все супер! Понятная постановка задачи, всегда на связи, оплата без задержек. Рекомендую для сотрудничества!
$5
10 баллов
9 лет назад
HTML
Все cупер, рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично!