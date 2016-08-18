CRM система для сотрудников, web версия Предпочтительно на PHP, но предлагайте ванианты Прототип: https://realtimeboard.com/app/board/o9J_ky3h3kQ=/ что не понятно обясню, готовлю подробное ТЗ отвечайте пожалуйста с ...
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
Детали по ссылке https://docs.google.com/document/d/1N_R0SfZncMEoeX48fVPolj1GUX_pGtO4wikmeCsRLQA/edit?usp=sharing ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ ЦЕНУ И СРОК. есть еще пара подобных задачИллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть фото которую сделал я https://drive.google.com/open?id=0B0TKYeuq93S0QVNzdmdwaUNrV3M я не дизайнер, поетому думаю человек с опытом сделает ее намного красивее. Все исходники дам. Пишите срок и цену! Кто ...Обработка фотографий9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
Сверстать таблично три похожих HTML письма чтобы количество символов в коде каждого письма не привышало 20000 https://drive.google.com/open?id=0B0TKYeuq93S0RXo4LUlabm5BOTAHTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
На данном сайте http://g24382d4.bget.ru/ функционал должен сответствовать http://goo.gl/fku60z 1. Необходимо вернуть к жизни: кнопки "подробнее" в Каталоге проектов http://www.clipular.com/c/4990536754135040.png?k=N-O5VNOhZXGDRa_M9P35p74_X-A и в "Вы можете выбрать ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать дизайн инструкции. размер А5, складывается в двое. Все детали в файле https://docs.google.com/document/d/1NPMyw7374YtY7tHTr8O_x3aFWDy783vQFng5C8dZTyE/edit?usp=sharingДизайн продукции1 исполнительЗавершен9 лет назад