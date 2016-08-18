kramp

Андре Крамп kramp

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

vik7v7
29 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
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HTML
Все отлично!
Все cупер, рекомендую!
Ответный отзыв
Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Нужно сделать дизайн инструкции. размер А5, складывается в двое.
Спасибо, было приятно с Вами работать. Рекомендую как добропорядочного заказчика :)
Все просто супер. Я в восторге! Еще пару подобных работ и я нашел фрилансера с которым буду работать постоянно!
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