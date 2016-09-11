Сверстать таблично три похожих HTML письма

Есть сайт - (www.glass-group.ru) Wordpress http://toogarin.ru/test/glass-group/#g=1&p=главная - это прототип От вас :Верстка и/или натяжка и /или программирвоание где надо с сохранением URL От вас: 1. ОЦенка постраничной верстки в виде таблицы (сроки стоимость) 2. ОЦенка постраничной натяжки в виде таблицы ...