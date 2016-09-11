Сверстать таблично три похожих HTML письма

$5
HTML-версткаЗавершен5 заявок236 просмотров
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Сверстать таблично три похожих HTML письма

чтобы количество символов в коде каждого письма не привышало 20000 

https://drive.google.com/open?id=0B0TKYeuq93S0RXo4LUlabm5BOTA

HTML
7 лет назад
kramp
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
vik7v7
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
Все cупер, рекомендую!
Все отлично!
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