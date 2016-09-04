Сверстать (натянуть) сайт на wp

Адаптивно сверстать небольшой ленд, бюджет 1500р.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт - (www.glass-group.ru) Wordpress
http://toogarin.ru/test/glass-group/#g=1&p=главная - это прототип
От вас :Верстка и/или натяжка и /или программирвоание где надо с сохранением URL
От вас:
1. ОЦенка постраничной верстки в виде таблицы (сроки стоимость)
2. ОЦенка постраничной натяжки в виде таблицы (сроки стоимость)
3. ОЦенка программирования если где понадобиться в виде таблицы (сроки стоимость)
Обязательно оцнеите все отдельно
Вот дизайн: http://toogarin.ru/test/glass-group-des/#g=1&p=home
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