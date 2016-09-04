Сверстать (натянуть) сайт на wp

Нужно выполнить верстку админ панели приложения, разработанного на http://semantic-ui.com/ https://getrate.me/ui Есть постоянная связь в скайпе с текущими разработчиками. В скринах -как сейчас выглядит панели и какой дизайн есть Админка будет переведена на русский (как в дизайне) всего 6-8 страниц. Верстка ...