Верстка админ. панели сервиса комментариев на semantic-ui

HTML-версткаЗавершен3 заявки286 просмотров
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Нужно выполнить верстку админ панели приложения, разработанного на http://semantic-ui.com/

https://getrate.me/ui

Есть постоянная связь в скайпе с текущими разработчиками.

В скринах -как сейчас выглядит панели

и какой дизайн есть

Админка будет переведена на русский (как в дизайне)

всего 6-8 страниц.

Верстка с учетом мобильных устройств (главное требование отсутствие горизонтальной прокрутки).

Пишите стоимость часа и кол-во часов на стр adminka и adminka1

7 лет назад
Alexx535
Алексей 
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
webden41k
Денис 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
7 лет назад
$80
6 дней
Качественная и быстрая работа. Все правки и пожелания Денис выполнил моментально. Сверстал мобильные версии. В рабочее время в скайпе. Рекомендую 100%
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