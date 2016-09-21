Верстка админ. панели сервиса комментариев на semantic-ui

Нужно выполнить верстку админ панели приложения, разработанного на http://semantic-ui.com/

https://getrate.me/ui

Есть постоянная связь в скайпе с текущими разработчиками.

В скринах -как сейчас выглядит панели

и какой дизайн есть

Админка будет переведена на русский (как в дизайне)

всего 6-8 страниц.

Верстка с учетом мобильных устройств (главное требование отсутствие горизонтальной прокрутки).

Пишите стоимость часа и кол-во часов на стр adminka и adminka1