Адаптивно сверстать небольшой ленд, бюджет 1500р.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно натянуто верстку шаблона на opencart и поставить фильтр про. Остальной функционал готов. Все подробности в скайпе.
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