Сверстать 3 страницы и 1 форму обратной связи

$30
HTML-версткаЗавершен8 заявок401 просмотр
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Добрый день Уважаемые фрилансеры!

Необходимо сделать верстку трех страниц и формы обратной связи (При нажатии на Оставить заявку / Сделать заказ)

Практический весь дизайн состоит из простых форм на css, минимум графики.

Внимание, по скринам я думаю все понятно, но прикрепляю подробное ТЗ,

По бюджету Главная - 1000 р

Остальные 2 страницы и фреймы обратной связи делаются на основе главной - по 500 р

 

Итого выходит 2000 Р - 30 $

Отдельно еще нужно будет обсудить сам функционал обратной связи, это уже в скайпе.

Так же укажу что работаю без предоплаты, поступаем следующим образом, верстаете главную - я смотрю на вашем хостинге, после чего согласовываю и оплачиваю 50% и в конце 50% перед передачей исходников

Жду Ваших предложений.

7 лет назад
gm-art
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
htmljpg
25 летГрузия
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад
$30
2 дня
Отличный исполнитель, очень деловой подход к работе, обязательно буду работать еще и всем рекомендую!
Отличный заказчик. Четкая задача, всегда на связи и моментальная оплата. Рекомендовать не буду - хочу сотрудничать сам.
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