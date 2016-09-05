Сверстать 3 страницы и 1 форму обратной связи

Добрый день Уважаемые фрилансеры!

Необходимо сделать верстку трех страниц и формы обратной связи (При нажатии на Оставить заявку / Сделать заказ)

Практический весь дизайн состоит из простых форм на css, минимум графики.

Внимание, по скринам я думаю все понятно, но прикрепляю подробное ТЗ,

По бюджету Главная - 1000 р

Остальные 2 страницы и фреймы обратной связи делаются на основе главной - по 500 р

Итого выходит 2000 Р - 30 $

Отдельно еще нужно будет обсудить сам функционал обратной связи, это уже в скайпе.

Так же укажу что работаю без предоплаты, поступаем следующим образом, верстаете главную - я смотрю на вашем хостинге, после чего согласовываю и оплачиваю 50% и в конце 50% перед передачей исходников

Жду Ваших предложений.