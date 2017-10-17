Верстка лендинга

Есть готовая верстка, нужно ее одеть на Wordpress. От вас цена и сроки. http://html.alardo.com.ua/security/ http://html.alardo.com.ua/security/inner.html Будет еще одна страница шбалонная(Текстовая). Нужно сделать быстро. Страницы все типовые.